В 2020 году в Томске запустят беспилотного уборщика снега

Беспилотный трактор, который будет убирать наледи и снег под припаркованными автомобилями, при этом не задевая и не царапая их, появится в России в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента НП «Глонасс» Евгения Белянко.

По словам Евгения Белянко, трактор будет оборудован устройством с технологией искусственного интеллекта (ИИ), данные с которого будут поступать через специальную платформу по сбору автомобильных данных «Автодат», а затем ИИ на их основе будет принимать решение о необходимых действиях. Соответствующий проект в настоящее время рассматривается в НТИ «Автонет».





«Технология позволит полностью ликвидировать причинение ущерба припаркованным транспортным средствам во дворах», - сказал Белянко. В частности, беспилотный трактор сможет проводить чистку под ними с помощью подачи сильной струи воздуха, тем самым не причиняя вред машинам.





Предполагается, что такой трактор сможет также чистить улицы шампунем, скалывать ледовое покрытие и убирать грязь из труднодоступных мест возле канализационных люков, выбоин.





«Трактор сможет не только производить чистку придомовых территорий, но также сообщать о количестве убранного снега и грязи, отчитываясь по каждому двору, — добавил Евгений Белянко. — Данные будут поступать в телематическую платформу «Автодата». Впоследствии такая технология позволить сократить затраты на уборку минимум на 20 % за счет снижения расходов на людские ресурсы».





Пилотный проект планируется провести в 2022 году в Томске, Самаре, Волгограде, Курской, Тамбовской и Московской областях. В дальнейшем проект запустят в других регионах России. Перед выпуском на дороги беспилотный трактор планируется отправить на сертификацию в лабораторию НАМИ, где строится специализированный полигон для самоходных дорожно-строительных машин с высокой степенью автоматизации управления.