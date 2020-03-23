В 2020 году на ремонт дворов в Томске направят 75 млн рублей

«Ремонт дворовых территорий — важная составляющая в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. — Мы должны не только создавать общественные территории, но и вместе с жителями повышать комфортность придомовых пространств. Важно, что в программе может участвовать любой дом, жители которого подготовили ПСД, готовы софинансировать часть работ и в дальнейшем содержать благоустроенную территорию».





Список территорий для ремонта определяли в районных администрациях по специальному рейтингу, одним из важных критериев которого является возраст дома и большое количество жильцов. Кроме того, территория должна принадлежать собственникам здания, либо они должны предоставить согласие принять ее после благоустройства для последующего содержания. Также у всех домов должна быть готова проектно-сметная документация и положительное заключение оценки сметной стоимости. При этом финансовое участие жителей было снижено с 20 до 1% от сметной стоимости ремонта, что стало причиной для корректировки списка, в который попали дополнительные объекты.





В итоговый перечень включены дворы на отдаленных территориях: на ул. Вокзальной, Лазо, Беринга, Бирюкова, Кошурникова, Войкова, К. Ильмера, Смирнова, Кулагина, пр. Фрунзе. Придомовые территории будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по муниципальной программе «Формирование современной городской среды».