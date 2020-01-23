В 2020 году «Ё-такси» в Томске подарит водителям 43 автомобиля

В 2020 году компания «Ё-такси» планирует подарить томским водителям 43 автомобиля. В конце 2019 года водители таксопарка «Ё-такси» уже получили четыре автомобиля. В 2021 году компания планирует вручить в подарок еще 67 машин.

Проект «Выкат. Автомобиль в подарок» появился три года назад. Тогда более ста водителей заключили договор с таксопарком, по которому водитель получает автомобиль бесплатно после трех лет работы. В декабре прошлого года первый водитель получил автомобиль.





По словам руководителя сети «Ё-такси» Ростислава Пыльцова, проект помогает решить сразу несколько острых вопросов для современного таксопарка — удержать водителей в компании и реализовать старые автомобили.





«Водитель получает машину фактически по цене аренды и без первоначального взноса. Кроме того, за ним остается право в любой момент сменить место работы, несмотря на договор, – рассказывает Ростислав Пыльцов. – Заключившие такой договор водители относятся к автомобилю более бережно, добросовестнее соблюдают ПДД и не склонны искать другого арендодателя».





Компания обновляет автопарк каждые три года, поэтому водитель, получивший автомобиль по данной программе, продолжает работать в таксопарке на новом авто. Напомним, ранее Ростислав Пыльцов писал о профессионализме водителей такси в рамках блога.





Таксопарк «Ё-такси» начал свою работу в Томске в 2015 году путем реорганизации «Сибирского такси». Это полнофункциональный таксопарк, соответствующий всем требованиям законодательства. В 2019 году компания «Ё-такси» открыла филиалы в Красноярске, Новокузнецке и Кемерово. «Ё-такси» является участником Общественного Совета по развитию такси.