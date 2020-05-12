Добрые новости
12 мая,
2020
Новости

В 2019 году средняя зарплата в Томске выросла на 8,3 %

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Средняя зарплата жителей Томска в 2019 году возросла на 8,3 % и составила 39 090 рублей. С учетом инфляции (ее размер в прошлом году был равен 5,1 %) реальная зарплата всего работающего населения Томска увеличилась на 3 %. В среднем по России ее рост составил 2,9 %. Такие цифры приводятся в отчете о деятельности мэра города Томска за 2019 год.

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий города, по предварительным данным, увеличилась на 7,6 % и достигла 51 829,8 рубля. Средний показатель по России для этой категории людей — 47 468 рублей. За год цифры, по официальным данным, увеличились на 8,6 %. Реальная зарплата на крупных и средних предприятиях Томска в 2019 году выросла на 2,4 %, уточняется в докладе.


У работников сферы малого предпринимательства в 2019 году средняя заработная плата увеличилась на 11,3 % и составила 26 134 рублей.

Ранее отмечалось, что по величине зарплат Томская область занимает третье место среди сибирских регионов. По оценке властей, средняя зарплата в 2019 году составила 44 тысячи рублей (после уплаты налогов — 38 тысяч рублей).


«Всегда говорят: где так получают? Есть отрасли, где средняя зарплата выше, есть отрасли, где ниже, но еще раз повторяю — это средний показатель, который есть у нас на территории», – говорил замгубернатора по экономике Андрей Антонов.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Власти Томска рассчитывают, что через десять лет средняя зарплата составит 60-80 тысяч рублей
Томская область среди аутсайдеров по темпу роста зарплаты в 2019 году

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.