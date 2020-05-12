В 2019 году средняя зарплата в Томске выросла на 8,3 %

Средняя зарплата жителей Томска в 2019 году возросла на 8,3 % и составила 39 090 рублей. С учетом инфляции (ее размер в прошлом году был равен 5,1 %) реальная зарплата всего работающего населения Томска увеличилась на 3 %. В среднем по России ее рост составил 2,9 %. Такие цифры приводятся в отчете о деятельности мэра города Томска за 2019 год.

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий города, по предварительным данным, увеличилась на 7,6 % и достигла 51 829,8 рубля. Средний показатель по России для этой категории людей — 47 468 рублей. За год цифры, по официальным данным, увеличились на 8,6 %. Реальная зарплата на крупных и средних предприятиях Томска в 2019 году выросла на 2,4 %, уточняется в докладе.





У работников сферы малого предпринимательства в 2019 году средняя заработная плата увеличилась на 11,3 % и составила 26 134 рублей.