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22 июня,
2020
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Новости

В Томском районе пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Волонтеры «Лизы Алерт» разыскивают пропавшего жителя села Лучаново Андрея Митрофанова. Мужчина ушел из дома 18 июня и не вернулся.

В Томском районе пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

«Пропал Митрофанов Андрей Васильевич, 30 лет, село Лучаново, Томская область. 18 июня 2020 года ушел из дома и не вернулся», — сообщается в официальной группе поискового отряда в соцсети.


Отмечается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.


Приметы пропавшего: рост 162 сантиметра, плотное телосложение, черные короткие волосы, темно-карие глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном, черную футболку, темно-синие штаны и черные сланцы.


Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине и его местонахождении, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52, 112.

Отряду также нужны волонтеры для поиска мужчины.

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