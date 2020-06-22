В Томском районе пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Волонтеры «Лизы Алерт» разыскивают пропавшего жителя села Лучаново Андрея Митрофанова. Мужчина ушел из дома 18 июня и не вернулся.

«Пропал Митрофанов Андрей Васильевич, 30 лет, село Лучаново, Томская область. 18 июня 2020 года ушел из дома и не вернулся», — сообщается в официальной группе поискового отряда в соцсети.





Отмечается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.





Приметы пропавшего: рост 162 сантиметра, плотное телосложение, черные короткие волосы, темно-карие глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном, черную футболку, темно-синие штаны и черные сланцы.





Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине и его местонахождении, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52, 112.

Отряду также нужны волонтеры для поиска мужчины.