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11 октября,
2020
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Уже 92. Еще двое пациентов скончались от коронавируса в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За последние сутки от коронавируса скончались еще двое жителей Томской области. Всего в регионе уже 92 человека умерли от COVID-19.

Уже 92. Еще двое пациентов скончались от коронавируса в Томской области

Зарегистрирована смерть от коронавируса двух человек. Инфекция протекала в тяжелой форме, осложнялась пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью. Оба пациента входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям. Один из умерших страдал сердечно-сосудистой и почечной недостаточностью, хронической ишемией головного мозга, второй – онкологическим заболеванием.


За весь период в Томской области установлен 8 741 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 6 960, умерших 92.


Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача.

Напомним, за последние сутки в Томской области подтвердили 148 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за сутки 121 человек. 


В Томской области смертность могла быть занижена в два раза. Так, 1 сентября 2020 года региональный оперштаб сообщал о смерти 69 пациентов, а из данных Росстата следует, что к тому времени от COVID-19 умерли на менее 159 зараженных.

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