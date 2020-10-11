Уже 92. Еще двое пациентов скончались от коронавируса в Томской области

За последние сутки от коронавируса скончались еще двое жителей Томской области. Всего в регионе уже 92 человека умерли от COVID-19.

Зарегистрирована смерть от коронавируса двух человек. Инфекция протекала в тяжелой форме, осложнялась пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью. Оба пациента входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям. Один из умерших страдал сердечно-сосудистой и почечной недостаточностью, хронической ишемией головного мозга, второй – онкологическим заболеванием.





За весь период в Томской области установлен 8 741 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 6 960, умерших 92.





Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача.