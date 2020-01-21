Узбекистан выясняет судьбу земляков, которые пострадали в пожаре в Томской области

Генеральное консульство республики Узбекистан в Новосибирске выясняет судьбу своих граждан, предположительно погибших и пострадавших при пожаре в поселке Причулымский Томской области. Им планируется оказать необходимую помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула Юсупа Кабулжанова.

«Сейчас еще точно ничего не установлено. По предварительным данным, они граждане Узбекистана, но точных данных пока нет. Конечно, при необходимости будет оказана необходимая помощь», — приводит агентство слова своего собеседника. В генконсульстве хотят связаться и с компанией-работодателем в надежде на то, что она не окажется в стороне в плане оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.





Отмечается, что сейчас пытаются связаться с оставшимися в живых людьми, чтобы от них получить достоверную информацию о гражданах Узбекистана.





Ночью 21 января в поселке Причулымский Асиновского района произошел пожар в одноэтажном деревянном здании. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем, а площадь пожара составляла 208 квадратных метров.





По данным регионального МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались два человека. На данный момент в здании обнаружены тела 11 погибших. Предположительно это были граждане Узбекистана, работающие на местной пилораме. Губернатор Сергей Жвачкин поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки установить все обстоятельства пожара. СК возбудил по факту пожара уголовное дело.





По данным оперативников, сгоревшее деревянное строение на территории предприятия лесопиления, арендованное ООО «Грин Вуд», не было предназначено для проживания людей. По предварительным данным, из 11 погибших 10 граждан Узбекистана, имеющих патенты на работу в России, и одна гражданка РФ.

