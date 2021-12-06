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Уволенный из новосибирской семинарии священник написал заявление на Шойгу за оскорбление чувств верующих

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Иеромонах Иоанн Курмояров, которого уволили из Новосибирской духовной семинарии за критику храма Минобороны, написал заявление в СК на главу ведомства Сергея Шойгу. Священник потребовал завести на министра обороны дела об оскорблении чувств верующих, вандализме и возбуждении ненависти либо вражды.

Автор:  Страница Иоанна Курмоярова в фейсбуке

В феврале Иоанн Курмояров написал открытое обращение к Шойгу с просьбой убрать из храма Минобороны в парке «Патриот» коммунистические символы, а также мозаики с Путиным и Сталиным (их в итоге демонтировали). Кроме того, в храме, строительство которого приурочили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, появилось изображение советских солдат и офицеров.

Позже в ответе Курмоярову Минобороны заявило, что эти изображения не являются оскорбительными для верующих и более того, являются отражением уже существующей церковной традиции. Министерство добавило, что появление мозаики согласовывалось с руководством РПЦ.

«Конечно, изображения большевиков, сотрудников НКВД и красноармейцев присутствуют в православных храмах, в том числе и в храме в Бутово, но все они, без исключения, сделаны в отрицательном контексте, т.е. данные персонажи изображены в качестве гонителей христиан, а не героев, заслуживающих поклонения в православном храме и находящихся под Покровом Богородицы, Архангелов и святых», — написал священник в своем фейсбуке.

Иеромонах посчитал, что действия Минобороны и конкретно Сергея Шойгу «создают почву для напряженности внутри российского общества и способствуют нарастанию вражды между людьми разных убеждений». Он уверен, что размещение коммунистических символов в храме Минобороны подпадает под статьи об оскорблении чувств верующих (148 УК), вандализме (214 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (282 УК). Кроме Следственного Комитета Курмояров отправил заявления в МВД, ФСБ и прокуратуру.

Священник критиковал храм Минобороны еще в прошлом году. В июне 2020 года его отстранили от служения «в связи с несоответствием званию клирика РПЦ», запретив совершать таинства, носить рясу и иерейский крест. Позже запрет сняли, но иеромонаху не разрешили остаться в Новосибирске и преподавать в местной семинарии. В феврале он подал на семинарию в суд из-за незаконного увольнения.

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