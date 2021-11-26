Уволен напавший на журналиста глава района в Хакасии

«Прекращены полномочия главы муниципального образования Ширинский район Зайцева С.Н. досрочно, в связи с вступлением в отношении него в законную силу приговоров Черногорского городского суда Республики Хакасия от 22 апреля 2019 года и 28 января 2020 года, немедленно после вступления решения суда в законную силу», — говорится в сообщении.

Ранее Зайцев получил 2 года лишения свободы условно по делу о воспрепятствовании журналистской деятельности с применением насилия. В мае 2019 года глава района в своем кабинете напал на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» Ивана Литомина.

Журналист задал вопрос о плохом качестве жилья, построенного для пострадавших от пожаров в 2015 году. Тогда чиновник попытался вырвать у него микрофон, и со словами «Пошел вон отсюда, щенок, ***** [блин], вонючий» бросил Литомина на пол, а затем вместе с подчиненными вытолкал его из кабинета. После нападения Зайцева исключили из «Единой России», а также из регионального политического совета партии.

За месяц до происшествия чиновника приговорили к 4,5 годам колонии условно по делу о пожарах в районе в 2015 году, но амнистировали вместе с другими фигурантами. В пожарах погибли 34 человека, еще около тысячи попали в больницы. Больше 5 тысяч человек остались без жилья.

Тяжелее всего пришлось селу Шира, где было уничтожено 500 домов, в которых жили 2,5 тысячи человек. Для помощи погорельцам из федерального бюджета выделили 1,5 млрд рублей. Однако люди стали жаловаться на жилье, а проверки выявили многомиллионные хищения.