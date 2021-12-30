«Человек ни в чем не виноват»: адвокаты Ивана Кляйна будут обжаловать приговор

Адвокаты Ивана Кляйна планируют обжаловать приговор Советского районного суда Томска. Однако точные сроки рассмотрения апелляционной жалобы сказать сложно. Из-за того, что приговор мэру Томска был озвучен в последний рабочий день года, все необходимые документы будут получены не раньше 10 января, говорят защитники. Таким образом, Новый, 2022 год, Иван Кляйн встретит в СИЗО.

Ранее судья Советского районного суда Николай Хабаров приговорил Ивана Кляйна к двум годам колонии, а также лишил на три года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. По предварительным оценкам адвокатов, освободиться Иван Кляйн может уже в сентябре 2022 года.

«В срок зачтено, что он отбыл при содержании под стражей и то, что он отбыл под домашним арестом. Срок содержания под стражей зачтен как день за полтора, срок содержания под домашним арестом — день за день. То, что сейчас он взят под стражу, этот срок исчисляется тоже как день за полтора», — сказал Андрей Гривцов.

Сам приговор адвокаты назвали несправедливым.

«Аргументы обвинительного приговора вызывают серьезные сомнения в обснованности, доказанности фактов, которые там изложены. Постараемся быть убедительными дальше», — отметила Марина Вихлянцева. — Вы должны понимать, что человеку сейчас физически тяжело. Он уже не самый молодой человек и, если честно, он абсолютно откровенен в том, что говорит и думает. Если честно, то даже чересчур. Был бы хитрее, то может и результат был бы другим. Но он такой, какой есть».

Адвокаты подчеркнули, что приговор защита, несомненно, намерена обжаловать. Апелляцию подадут в судебную коллегию по уголовным делам Томского областного суда.

«Мы будем обжаловать и уверены в своей правовой позиции, что человек ни в чем не виноват. Теперь этому оценку будет давать областной суд», — сказал Андрей Гривцов.