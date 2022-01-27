Утонувший в Байкале изюбр поможет ученым ТПУ понять, как химические элементы накапливаются в организме животных

Исследователи ТПУ препарировали тушу изюбра, который в декабре утонул вблизи острова Ольхон на Байкале. Собранные биоматериалы помогут понять, как химические элементы в зависимости от специфики горных ландшафтов распределяются в живых организмах, сообщает пресс-служба вуза. Ученые надеются, что в дальнейшем им удастся не только сделать фундаментальные выводы, но и сформулировать методические рекомендации, направленные на профилактику эндемических заболеваний.

«Случай на Ольхоне можно назвать уникальным. И он очень важен для изучения влияния корма на формирование элементного состава организма млекопитающего. Естественно, на особо охраняемых природных территориях мы не можем добывать животных. Мы работаем с охотничьими хозяйствами, граничащими с подобными территориями, или отбираем объекты для биопсии в частных хозяйствах. Зачастую, это сезонная работа. Потому что, например, на некоторых территориях в зимний период наблюдается сезонный падеж животных. И мы можем собрать костный материал, образцы шерсти. Поэтому это очень редкая возможность, когда в результате несчастного случая нам удалось отобрать пробы мозга, внутренностей, костного материала животного из заповедника», — рассказывает руководитель проекта «Влияние литолого-геохимической специфики горных ландшафтов Сибири и Дальнего Востока на формирование элементного состава организма млекопитающих», профессор отделения геологии ТПУ Наталья Барановская.

По ее словам, изюбра могли загнать в воду волки. В течение шести часов животное пытались спасти сотрудники Прибайкальского национального парка, сотрудник полиции и местные жители. Но из-за ненадежного льда к изюбру невозможно было подобраться вплотную. Когда спасателям удалось вытянуть зверя на берег, он уже погиб. Останки животного, не понадобившиеся ученым для исследований, были перемещены в места обитания беркутов для их подкормки.

Полученные пробы обрабатываются учеными ТПУ, подготавливаются для изучения, анализируются. Это, например, масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой для определения химического состава, инструментально нейтронно-активационный анализ на исследовательском ядерном реакторе ТПУ, сканирующая электронная микроскопия.