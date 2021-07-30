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Главная Новости Утечка газа произошла на автозаправке на трассе в Томской области. Организован объезд небезопасного участка дороги
Новости

Утечка газа произошла на автозаправке на трассе в Томской области. Организован объезд небезопасного участка дороги

ТВ2
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час назад

Сегодня вечером в дежурную часть ОМВД России по Томскому району поступило сообщение об утечке газа на автозаправке, расположенной на 20 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево. На место происшествия был направлен экипаж ДПС. Сотрудники оценили обстановку и сделали вывод, что дальнейшее движение транспорта по данному участку небезопасно для водителей, так как проезжая часть находится слишком близко.

Сотрудники полиции перекрыли опасный участок дороги и организовали объезд через село Зоркальцево. Данная схема движения сохранится до окончания работ.

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