Утечка газа произошла на автозаправке на трассе в Томской области. Организован объезд небезопасного участка дороги

Сегодня вечером в дежурную часть ОМВД России по Томскому району поступило сообщение об утечке газа на автозаправке, расположенной на 20 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево. На место происшествия был направлен экипаж ДПС. Сотрудники оценили обстановку и сделали вывод, что дальнейшее движение транспорта по данному участку небезопасно для водителей, так как проезжая часть находится слишком близко.

Сотрудники полиции перекрыли опасный участок дороги и организовали объезд через село Зоркальцево. Данная схема движения сохранится до окончания работ.