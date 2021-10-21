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Утечка брома произошла во втором корпусе ТПУ

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Разгерметизация стеклянной емкости с бромом произошла во втором корпусе Томского политехнического университета. Сотрудники и студенты были эвакуированы, никто не пострадал. 

«Во втором корпусе, в помещении на третьем этаже, во время инвентаризации реактивов произошла разгерметизация стеклянной емкости с бромом. В результате было разлито около 100 мл брома. Находящиеся в помещении специалисты оперативно локализовали эту утечку, для этого у них были все необходимые средства защиты: халаты, перчатки, противогазы», — сообщает пресс-служба ТПУ. 

К корпусу приехали сотрудники скорой помощи, полиции, а также Томской областной поисково-спасательной службы. Спасатели очистили помещение, сейчас его проветривают.

«Сейчас сотрудникам и студентам разрешено забрать свои вещи. Завтра утром возобновится работа на первых двух этажах здания. На третьем этаже утром будет работать комиссия из специалистов, которая примет окончательное решение по возобновлению работы и занятий на третьем этаже», — уточняют в вузе.

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