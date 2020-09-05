«Устали от обещаний»: обманутые дольщики пикетируют «белый дом»

Новости

В Томске обманутые дольщики пикетируют здание областной администрации; они требуют, чтобы многоквартирный дом на 511 квартир на Киевской,1 сдали.

Дольщики вышли на одиночные пикеты к зданию обладминистрации с 9 утра, они сменяют друг друга каждый час. Планируется, что сменять друг друга в одиночном пикете будут 30 человек.

Многоквартирный дом на Киевской,1 не могут сдать с 2014 года. В доме до сих пор отсутствует электричество. Активисты требуют, чтобы решился вопрос с «Горсетями».

По словам активистки Марии, обманутые дольщики квартир будут весь день пикетировать Белый дом. Девушка покупала квартиру на Киевской, 1 на маткапитал, в этом году у Марии ребенок пошел в школу, но в квартиру они до сих пор не заехали.

— Мы несем вахту одиночных пикетов, потому что у нас закончилось терпение, ждем сдачу дома уже шесть лет, — говорит Мария, — Основная причина задержки дома — сначала отсутствие подключения к «Томскводоканалу», потом возникли проблемы с «Горсетями». Мы поставили ультиматум губернатору, почему самый большой многоквартирник в Томске не могут вовремя сдать? Прошло уже огромное количество проверок, у меня накопилось несколько десятков отписок. Бездействие идет от Белого дома, поэтому пикетируем здесь.

Строительством дома занимается компания «Томлесстрой» под руководством Шабана Байрамова. Директор «Томлесстроя» на последней встрече в июле 2020 года с пайщиками заявил, что для подключения дома к электричеству нужно, чтобы более 200 должников оплатили остекление балконов — тогда у застройщика появятся деньги на услуги «Горсетей».

Одни дольщики оплатили остекление и теперь винят должников в затягивании строительства, другие (те самые должники) не доверяют застройщику и требуют гарантий того, что их деньги пойдут на подключение дома к электричеству.

По словам дольщиков, сдачу дома перенесли до конца июня 2021 года. Если вопрос с «Горсетями» не решится, то активисты планируют выходить на массовые пикеты.

Фото: Долгострой на Киевской,1