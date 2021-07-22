Успеть до сентября: как изменится школа № 19 после капремонта

Капитальный ремонт школы № 19 должен завершиться к сентябрю 2021 года. Деньги на завершение ремонтных работ этого учреждения администрация и Дума Томска нашли с большим трудом.

Напомним, капитальный ремонт в школе № 19 начался осенью 2020 года. С компанией «Томскремстройпроект» был заключен контракт на выполнение работ стоимостью 105 миллионов рублей, из которых 87,7 млн являлись средствами федерального бюджета. Подрядчик отмечал, что это лишь стоимость первого этапа. В октябре 2020 года встал вопрос о продолжении работ. Депутат Думы и директор школы Татьяна Богомолова отметила, что денег на второй этап работ в бюджете 2021 года нет. В итоге, администрация Томска, направила порядка девяти миллионов рублей, сэкономленных на расходах на СМИ, на ремонт крыши образовательного учреждения. Чтобы профинансировать ремонт фасада, депутатам пришлось "забрать" часть расходов со спортивных площадок (17,8 млн рублей). Дополнительные 7,2 млн рублей на благоустройство территории школы направили со средств, сэкономленных на других аукционах.

«Мы уже неоднократно выделяли дополнительные суммы на капитальный ремонт этой школы, так как в первоначальном контракте не были предусмотрены средства на благоустройство территории, на часофикацию и ремонт фасада. Все эти работы необходимо провести за месяц, чтобы ребята пошли 1 сентября по асфальтированным дорожкам и зашли в красивую обновленную школу. Подрядчик нас заверил, что все успеет завершить в срок», — отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Здание школы №19 было введено в эксплуатацию в 1934 году. В 2004 году здесь провели выборочный капитальный ремонт. В настоящий момент в школе обучаются 1 198 детей. Весь прошедший учебный год занятия проводились на базе корпусов школы по адресам Иркутский тракт, 188, ул. Куйбышева, 1 и в СОШ № 37.

Сейчас ремонтные работы завершены на 80%. Подрядчикам осталось отремонтировать фасад и благоустроить прилегающую территорию. Конкурс на благоустройство территории, по словам заммэра Александра Суходолова, будет открыть в следующий понедельник. За неделю планируется отыграть этот контракт. «В настоящий момент подрядчик завершил основные конструктивные работы — кровля, усиление фундамента, полностью готова внутренняя отделка. Сейчас приступает к фасаду, к часофикации — это кабельная структурированная система, куда входят установка видеонаблюдения, системы безопасности, системы контроля доступа. В ближайшее время подрядчик приступит к работам по благоустройству», — отметил Александр Суходолов.

По словам директора школы Татьяны Богомоловой, в рамках ремонта в школе обновили актовый зал и музыкальный кабинет. Поставили новое оборудование в столовой, оборудовали новые туалеты, привели лестничные проемы в соответствии всем требовании. Также в школе заменили систему энергосбережения. В скором времени должны оборудовать пандус. При этом Татьяна Богомолова призналось, что еще многое предстоит сделать и пожаловалась на низкий темп работы. Подрядчик «Томскремстройпроект» согласился с ней, отметив, что из-за пандемии не хватает работников.

Согласно контракту, все ремонтные работы должны быть завершены к 1 сентября. В свою очередь, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос строительства второго корпуса образовательного учреждения на территории, прилегающей к школьной. Работы предлагается профинансировать за счет нацпроекта «Демография».