«Успел спасти жену и ребенка»: через соцсети просят помочь семье, пострадавшей в пожаре в Томске

Томичей просят помочь семье, которая пострадала от пожара в Кировском районе Томска. Пожар произошел ночью в частном доме по улице Копылова, 4. Хозяин дома Николай Лилеков успел спасти жену и четырехлетнего ребенка до приезда спасателей.

«Молодая семья с четырехлетним ребенком приобрели дом в полуразрушенном состоянии, кропотливом трудом создавали уют и гнездышко для себя, — пишет в Instagram подруга семьи Юлия Анке — Сделали полностью ремонт, облагородили территорию. И в один момент потеряли все. Хозяин дома успел спасти жену и ребенка через окно. Сгорели два автомобиля ВАЗ, полностью сгорела кухня и вся бытовая техника, все что не сгорело невозможно использовать, все залито водой. Сгорел весь инструмент, хозпостройки и заживо сгорели куры. Все мы люди и можем оказаться в любой похожей ситуации».

Хозяин дома Николай Лилеков рассказал ТВ2, что 3 декабря он проснулся от хлопков.





«Я сразу разбудил жену с ребенком и быстро выбросил их в окно, побежал будить соседей, — говорит Николай Лилеков. — Успел открыть ворота пожарным. Все документы сгорели в машине и в доме, ничего не удалось спасти».





В МЧС ТВ2 подтвердили, что пожар произошел поздно ночью, 3 декабря, в 2.19, в тушении принимали участие 19 человек. Пожарными был эвакуирован газовый баллон. Сгорели два автомобиля ВАЗ 2101 и ВАЗ 2107. Площадь пожара составила 305 квадратных метров.





Как отметили в МЧС, причину пожара устанавливают сотрудники полиции.





Хозяин дома Николай Лилеков не смог назвать причину пожара, все записи с камер он передал сотрудникам МЧС. Сейчас семья живет временно у родственников.