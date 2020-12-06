Добрые новости
06 декабря,
2020
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Новости

«Успел спасти жену и ребенка»: через соцсети просят помочь семье, пострадавшей в пожаре в Томске

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
1 час назад

Томичей просят помочь семье, которая пострадала от пожара в Кировском районе Томска. Пожар произошел ночью в частном доме по улице Копылова, 4. Хозяин дома Николай Лилеков успел спасти жену и четырехлетнего ребенка до приезда спасателей. 

«Успел спасти жену и ребенка»: через соцсети просят помочь семье, пострадавшей в пожаре в Томске

«Молодая семья с четырехлетним ребенком приобрели дом в полуразрушенном состоянии, кропотливом трудом создавали уют и гнездышко для себя, — пишет в Instagram подруга семьи Юлия Анке — Сделали полностью ремонт, облагородили территорию. И в один момент потеряли все. Хозяин дома успел спасти жену и ребенка через окно. Сгорели два автомобиля ВАЗ, полностью сгорела кухня и вся бытовая техника, все что не сгорело невозможно использовать, все залито водой. Сгорел весь инструмент, хозпостройки и заживо сгорели куры. Все мы люди и можем оказаться в любой похожей ситуации». 

«Успел спасти жену и ребенка»: через соцсети просят помочь семье, пострадавшей в пожаре в Томске
«Успел спасти жену и ребенка»: через соцсети просят помочь семье, пострадавшей в пожаре в Томске
«Успел спасти жену и ребенка»: через соцсети просят помочь семье, пострадавшей в пожаре в Томске

Хозяин дома Николай Лилеков рассказал ТВ2, что 3 декабря он проснулся от хлопков.  


«Я сразу разбудил жену с ребенком и быстро выбросил их в окно, побежал будить соседей, — говорит Николай Лилеков. —  Успел открыть ворота пожарным. Все документы сгорели в машине и в доме, ничего не удалось спасти». 


В МЧС ТВ2 подтвердили, что пожар произошел поздно ночью, 3 декабря, в 2.19, в тушении принимали участие 19 человек.  Пожарными был эвакуирован газовый баллон. Сгорели два автомобиля  ВАЗ 2101 и ВАЗ 2107. Площадь пожара составила 305 квадратных метров.


Как отметили в МЧС, причину пожара устанавливают сотрудники полиции. 


Хозяин дома Николай Лилеков не смог назвать причину пожара, все записи с камер он передал сотрудникам МЧС. Сейчас семья живет временно у родственников. 

Если вы хотите помочь семье Николая, можете позвонить ему по телефону + 8 953 9128860. 


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