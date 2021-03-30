Услуга «Мэри Поппинс» для родителей детей с инвалидностью появилась в Томской области

Социальная услуга «Мэри Поппинс», которая предполагает кратковременный присмотр за ребенком с инвалидностью, появилась в Томской области. По оценкам властей, помощь в регионе смогут получить около 240 семей.

Воспользоваться бесплатной помощью от региональной государственной власти смогут семьи, воспитывающие детей-инвалидов с аутизмом, которые нуждаются в постоянном внимании.





«Знаю, родителям порой не с кем оставить особенного ребенка, чтобы самим сходить в больницу, магазин, парикмахерскую или просто отдохнуть, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Услуга «Мэри Поппинс» должна была появиться в нашей области еще в прошлом году, но из-за сложной эпидситуации мы вынужденно перенесли ее на год. Сегодня область готова выступить заказчиком для оказания такой помощи семьям».





Предполагается, что новую социальную услугу смогут оказывать социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО), имеющие опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Присмотр будет предоставляться как на площадках СО НКО, так и на дому, где проживает семья.





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