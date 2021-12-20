Условные сроки получили экс-глава минздрава Хакасии и его зам, отправившие санавиацию за чиновниками

Абаканский городской суд признал виновными бывшего министра здравоохранения Республики Хакасия и его заместителя. Их обвиняли в превышении должностных полномочий (статья 286 УК), сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Преступными действиями виновных лиц допущено неправомерное расходование бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Здравоохранение», на общую сумму более 900 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Как пишет «Новая Хакасия», речь идет о Владимире Костюше, занимавшем должность министра здравоохранения с 2017 по 2020 годы, а также действующем первом заместителе министра Александре Стреленко. Суд установил, что в декабре 2019 года Костюш и Стреленко в отсутствие медицинских показаний отправили вертолет санавиации за двумя местными чиновниками, находившимися после ДТП в больнице в Кемеровской области.

По информации 19rus.info, в аварию попали возвращавшиеся из командировки министр сельского хозяйства Хакасии Сергей Труфанов, начальник отдела животноводства Евгений Швайгерт и начальник отдела растениеводства Александр Федоров. Труфанов и Швайгерт, получившие травмы позвоночника, попали в больницу города Топки Кемеровской области.

Владимир Костюш получил 3 года лишения свободы условно, Стреленко назначили условный срок в 2 года, он также полтора года не сможет занимать административную должность в органах местного самоуправления. После того, как решение вступит в силу, если его не отменит вышестоящий суд, Александр Стреленко должен будет покинуть свой пост. Сейчас на сайте хакасского минздрава он по-прежнему указан как первый заместитель министра.