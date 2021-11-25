Ушла из жизни тетя Таня, самый известный кондуктор Томска начала 2000-х

«Еду в троллейбусе, ко мне подходит тетя Таня, — говорит Иван Романенков. — Думал, спросит, где билетик. Уже готов был протянуть. А она мне — а почему ты ко мне не пристаешь, у меня джинсы новые? Это было давным-давно. Я потом долго ее искал, чтобы пригласить работать артистом в своем камеди-пабе. Нашел. Какое-то время пытался ей сценарии писать. А потом понял, что это бесполезно. Тетя Таня — человек, который работает экспромтом. Иногда эти экспромты были чудесные, иногда — не очень».