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Ушла из жизни тетя Таня, самый известный кондуктор Томска начала 2000-х

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«Знаете, зачем существуют кондуктора? Чтобы одним грехом было меньше! Чтобы все рассчитывались за проезд».

Ушла из жизни Татьяна Лукьянова, одна из самых известных и экстравагантных кондукторов Томска в начале нулевых. Много лет тетя Таня проработала на троллейбусном маршруте №4. Там ее однажды заметил владелец камеди-паба «Конец Фрунзе» Иван Романенков.

«Еду в троллейбусе, ко мне подходит тетя Таня, — говорит Иван Романенков. — Думал, спросит, где билетик. Уже готов был протянуть. А она мне — а почему ты ко мне не пристаешь, у меня джинсы новые? Это было давным-давно. Я потом долго ее искал, чтобы пригласить работать артистом в своем камеди-пабе. Нашел. Какое-то время пытался ей сценарии писать. А потом понял, что это бесполезно. Тетя Таня — человек, который работает экспромтом. Иногда эти экспромты были чудесные, иногда — не очень».

В сюжете нашего коллеги Алексея Урсу в 2007 году Татьяна Лукьянова рассказывала, что однажды и правда могла стать актрисой. Поехала после школы за компанию с подружкой поступать в театральное училище в Омске. И ей даже сказали, что она непременно пройдет конкурс — потому что у нее фактура необычная. «Настоящая женщина из русских селений». Но Татьяна тогда почему-то испугалась остаться без матери, одна, в чужом городе. И на экзамены не пошла. Но создала свой театр одного актера — с кондукторской сумкой на плече.

«Троллейбус — это городской психоаналитик, — говорила в 2007 году Татьяна Лукьянова в сюжете. — Там люди просто высказываются — когда ругают, когда хвалят. А если троллейбуса не будет, многим людям будет просто плохо. Потому что только там могут выговориться, и там есть публика».

«Большинство томичей запомнили тетю Таню кондуктором, — рассказывает ТВ2 Иван Романенков. — Поэтому у меня есть идея — создать в Томске памятник кондуктору. Где он мог бы стоять — вопрос сложный. Со времен Александра Макарова в Томске не ставят необычные памятники, вроде Капусты или Чехова. Все больше классику, которая особых эмоций не вызывает. Поэтому как минимум можно было бы поставить такую скульптуру в память о тете Тане на кладбище. А как максимум — найти Кондуктору место где-то в городе».

Идею Ивана Романенкова предварительно поддержал председатель томского отделения творческого союза художников Павел Чекчеев. Говорит, что даже приблизительный макет такого памятника существует — Олег Кислицкий не так давно сделал небольшую скульптуру дамы-контролера с сумкой на плече, которая держит в руках зайца. Сейчас она выставляется в Новосибирске. Но для того, чтобы макет стал памятником нужно два условия. Найти на него деньги и получить добро градостроительного совета.

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