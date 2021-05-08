«Ушла эпоха»: Зюганов, Шендерович, Пархоменко и не только о Егоре Лигачеве

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Егор Лигачев скончался на 101-ом году жизни в Москве. Он 17 лет возглавлял Томскую область, был членом Политбюро ЦК КПСС. Каким вспоминают Егора Кузьмича сегодня, в подборке ТВ2.

Фото: пресс-служба обладминистрации

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

«Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну. Его знаменитое «Борис, ты не прав» нашло отклик в сердцах миллионов. До самого конца Егор Кузьмич оставался в рядах коммунистов. Неоценим его вклад в восстановление КПРФ и борьбу, которую ведет наша партия. Пусть земля Вам будет пухом!»

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области:

«С именем и делами Лигачёва связаны огромные позитивные перемены в жизни региона. Мы часто встречались. Егор Кузьмич всегда держал руку на пульсе, спрашивал, какие успехи у родной Томской области. Столетие Лигачёва в прошлом году стало для Томска знаковым событием. Томичи знают, помнят и ценят Лигачёва и переживают его кончину. От себя лично и миллиона жителей Томской области выражаю глубокие соболезнования сыну Егора Кузьмича Александру, внуку Алексею, всем родным и близким Егора Кузьмича Лигачёва. Память об этом ярком принципиальном политике и талантливом руководителе мы будем бережно хранить».

Фото: пресс-служба обладминистрации

Владимир Самокиш, депутат Думы Томска:

«Современная Томская область никогда не была бы такой, какой она есть сейчас без Егора Кузьмича. Огромная масса его заслуг помогли региону стать из отдаленного и провинциального — серьезным, промышленным и научным. Помним, скорбим. Считаю, что улица Лигачева обязательно должна появиться в Томске».

Константин Емешин, общественник, руководитель отдела защиты прав пациентов в АНО «Медицина и право»:

«Сегодня печальная весть, что умер ветеран КПСС Егор Лигачев. Как ни странно, но для меня это имя погрузило в эпоху 80-х, когда мне довелось оказаться на острие соревнования Алтайского края и Томской области. Не секрет, что в те времена ключевые решения принимались в аппарате ЦК КПСС и любой регион понимал, что любые проекты (а следовательно деньги и ресурсы) можно притянуть в регион только при поддержке московских чиновников и аппаратчиков на Старой площади и поэтому все крутилось вокруг этой "Вертикали". Поэтому, когда я увлекся в 1978 году темой создания компьютерных информационных систем в здравоохранения и стал работать в команде Артура Аскалонова, то мы в Барнауле начали создавать медицинский ИВЦ. И на этих площадках началось соревнование с Томском. Лигачев начал создавать в Томске — центр Академии медицинских наук из трех институтов - онкологии, кардиологии и психиатрии. А в Барнауле развернулись стройки онкологического центра на Никитина, кардиологического центра на Малахова и психиатрической больницы во Власихе. <...> Шло соревнование и на ниве информационных систем. В Барнауле на станкостроительном заводе Вячеслав Горшков начал с помощью ученых из Новосибирского Академгородка развивать систему "Сигма". Оборонный отдел Крайкома КПСС курировал развитие системы АСУ "Алтай". А тем временем Лигачев в Томске поддерживал проект создания вычислительного центра коллективного пользования».

Фото: Константин Емешин

Виктор Шендерович, писатель и журналист:

«Неожиданное, с дистанции, чувство приязни к человеку, у которого были убеждения. Вполне катастрофические, очень дорого стоившие стране, но искренние, свои. На фоне нынешней торжествующей шпаны, с ее ухмылочкой на губах, — покойный вдруг смотрится приличным человеком. Вот для чего в России надо жить долго! — чтобы дожить до фона, на котором и ты окажешься положительным персонажем».

Николай Подосокорский, литературовед, культуролог, медиаэксперт, публицист:

«Примечательно, что по продолжительности жизни Лигачев пережил и Вячеслава Молотова (96 лет) и Лазаря Кагановича (97 лет), собственно он единственный член Политбюро ЦК КПСС, который дожил до 100 лет (сейчас, помимо него, живы еще 18 членов некогда могущественного Политбюро ЦК КПСС). Я уже не раз писал, что, на мой взгляд, как уход последних сталинских сподвижников в конце 1980-х (последним умер Каганович в июле 1991 года) ознаменовался распадом Советского Союза, так, скорее всего, и уход видных деятелей Перестройки совпадет с крушением путинизма».

Сергей Пархоменко, журналист и инициатор проекта «Последний адрес»:

«У меня на Лигачева осталась одна ассоциация: Колпашевский яр. И приказ поставить буксир под берегом, чтоб струей от винтов размывать берег с трупами расстрелянных. И потом много лет отрицания и уверений, что он тут ни при чем. Так и не признал до самой смерти. Для меня это сильнее, чем «Борис, ты не прав».

Петр Быстров, политтехнолог:

«В один прекрасный момент, после традиционной небольшой очереди в буфете Госдумы, заказав довольно много всего, я с большим смущением в момент оплаты обнаружил при себе полное отсутствие денег. Как выяснилось потом, деньги остались в пальто, сданном в гардероб Думы, а их обладатель был так голоден и торопился на встречу с едой, что совершенно забыл об этом. С весьма сконфуженным видом я уже собирался отойти от кассы как стоящий позади меня дядька сказал сотруднице буфета включить мою сумму за покупки в его счёт. Я обомлел от удивления и, обернувшись, увидел человека, которого я хорошо знал по экрану телевизора и портретам в школе на стенде с членами Политбюро и секретарями ЦК КПСС. Сзади меня стоял Егор Кузьмич Лигачев и бодрым голосом пожелал мне приятного аппетита, сказав «Ешь, студент!». От неожиданности я тогда, по-моему, даже забыл его поблагодарить. Вот так я и познакомился с этим политическим деятелем, простым и добрым сибирским мужиком, ставшим в конце 80-х вначале одним из инициаторов перестройки и перемен, а потом одним из символов сопротивления им, но никогда, по отзывам близко знавших его людей, не делавшим подлостей и никого не предававшим».

А очень многие вспоминают следующее высказывание Егора Кузьмича: