Ушел из жизни профессор ТПУ Владимир Ямпольский

С глубоким прискорбием ТПУ сообщает о кончине профессора Владимира Захаровича Ямпольского.





Владимир Захарович — выдающийся российский ученый в области кибернетики и информатики, Заслуженный деятель науки и техники России, почётный работник высшего профессионального образования России, доктор технических наук, заслуженный профессор ТПУ.

Закончив с отличием электромеханический факультет ТПИ, Владимир Захарович прошел в родном вузе путь от ассистента до заведующего, а затем и профессора кафедры.





Владимир Ямпольский инициатор создания и многолетний руководитель Кибернетического центра при ТПИ, руководил многими крупными проектами отраслевого и регионального значения. Научная школа профессора Ямпольского известна в России и далеко за пределами нашей страны. А еще Владимир Ямпольский был одаренным артистом, организатором известного далеко за пределами Томска Театра миниатюры и песни (МИП).







АН ТВ2 выражает соболезнование родным и друзьям Владимира Захаровича.

