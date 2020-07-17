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17 июля,
2020
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Ушел из жизни профессор ТПУ Владимир Ямпольский

ТВ2
ТВ2
46 минут назад
Владимир Ямпольский
Владимир Ямпольский
Фото: ТПУ

С глубоким прискорбием ТПУ сообщает о кончине профессора Владимира Захаровича Ямпольского.


Владимир Захарович — выдающийся российский ученый в области кибернетики и информатики, Заслуженный деятель науки и техники России, почётный работник высшего профессионального образования России, доктор технических наук, заслуженный профессор ТПУ.

Закончив с отличием электромеханический факультет ТПИ, Владимир Захарович прошел в родном вузе путь от ассистента до заведующего, а затем и профессора кафедры.


Владимир Ямпольский инициатор создания и многолетний руководитель Кибернетического центра при ТПИ, руководил многими крупными проектами отраслевого и регионального значения. Научная школа профессора Ямпольского известна в России и далеко за пределами нашей страны. А еще Владимир Ямпольский был одаренным артистом, организатором известного далеко за пределами Томска Театра миниатюры и песни (МИП).


АН ТВ2 выражает соболезнование родным и друзьям Владимира Захаровича.

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