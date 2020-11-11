Ушел из жизни известный томский диджей Дима Катанов

10 ноября скончался известный томский диджей и промоутер Дмитрий Катанов. Его знали как dj Katan и ему было 37 лет. По словам друзей Дмитрия, причиной смерти стал тромбоз.

Дмитрий Катанов был активным участником клубной жизни Томска более 15 лет. Он был резидентом таких культовых заведений как Cafe del coffee, Trash & glam и других. Несколько лет назад он вместе с dj Smart создал диджейскую группировку «ЗОВ», которая устраивала вечеринки под маркой «Виниловые танцы» и «Виниловые маркеты» для коллекционеров и меломанов. В 2019-м Дмитрий влился в команду пространства FLAT и несколько месяцев проработал управляющим заведения. Помимо диджеинга Дмитрий активно занимался и промоутерской работой, организовывал техно-хаус мероприятия.