Ушел из жизни известный томский диджей Дима Катанов

10 ноября скончался известный томский диджей и промоутер Дмитрий Катанов. Его знали как dj Katan и ему было 37 лет. По словам друзей Дмитрия, причиной смерти стал тромбоз.
Дмитрий Катанов
Фото: с личной страницы во ВКонтакте
Дмитрий Катанов был активным участником клубной жизни Томска более 15 лет. Он был резидентом таких культовых заведений как Cafe del coffee, Trash & glam и других. Несколько лет назад он вместе с dj Smart создал диджейскую группировку «ЗОВ», которая устраивала вечеринки под маркой «Виниловые танцы» и «Виниловые маркеты» для коллекционеров и меломанов. В 2019-м Дмитрий влился в команду пространства FLAT и несколько месяцев проработал управляющим заведения. Помимо диджеинга Дмитрий активно занимался и промоутерской работой, организовывал техно-хаус мероприятия.
Прощание с Дмитрием состоится в четверг, 12 ноября, с 12.00 до 13.00 в ритуальной службе «Акрополь», пер. Первомайский, 1/1.