Ущерб от экономических преступлений в 2019 году в Томской области превысил 1,2 млрд рублей

В 2019 году ущерб от экономических преступлений в Томской области составил 1 миллиард 271 миллион 447 тысяч рублей. Из этой суммы возместили 34,9% — 443 миллиона 664 тысячи рублей, говорится в отчете о деятельности регионального УМВД в 2019 году.





В 2019 году правоохранительные органы Томской области выявили 684 преступления экономической направленности. Ущерб в 149 преступлениях оценивается как крупный или особой крупный. 87 преступлений связаны с коррупцией.





За прошлый год сотрудники полиции пресекли 32 факта взяточничества. Средняя сумма взятки по преступлениям, выявленным сотрудниками органов внутренних дел, составила 48,2 тысяч рублей. В 2018 году эта сумма равнялась 125,6 тысячам рублей. Для сравнения: в Сибири средний размер взятки в 2019 году — 210 тысячи рублей, а по России примерно в два раза больше — 588,1 тысячи рублей.





Добавим, по данным пресс-службы региональной прокуратуры, за 2019 год выявлено 107 взяток. Это на 24 взятки меньше, чем 2018 году. Число случаев коммерческого подкупа сократилось с 47 в 2018-м до 33 в 2019 году, однако выросло число мелких взяток. В 2018 году средняя сумма взятки составила 184,8 тысячи рублей, в 2019-м –108 тысяч рублей.





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