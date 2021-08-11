За июль — 27 миллионов рублей: Прокуратура Томской области проанализировала статистику дистанционных преступлений

Правоохранительными органами Томской области за июль этого года возбуждено 241 уголовное дело по фактам хищения денег с банковских счетов граждан. Из них 89 квалифицировано как кража, а 152 – как мошенничество. Общий ущерб, причиненный томичам в результате этих преступлений, — более 27 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Томской области.

Чаще всего используются такие способы, как телефонные звонки от лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, отделов безопасности банковских учреждений, операторов мобильной связи. На прошедшей неделе зафиксированы случаи мошенничества при предоставлении риелторских услуг. Злоумышленники размещали в интернете рекламу о помощи в поиске объектов недвижимости для их аренды или покупки. После получения авансовых платежей за оказание услуг преступники отправляли потерпевшим уже не существующие либо размещенные в свободном доступе на иных интернет-сайтах предложения.

Также имеют место случаи убеждения граждан посредством телефонной связи о необходимости подключения дополнительных услуг от операторов мобильной связи. Во время телефонного разговора злоумышленники убеждают потерпевших в необходимости ввода на телефоне ряда комбинаций цифр, а потом — таким образом — получают удаленный доступ к управлению банковскими счетами.