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  3. Ущерб — по 150 тысяч за каждую: томича задержали с краснокнижной рыбой в машине
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Ущерб — по 150 тысяч за каждую: томича задержали с краснокнижной рыбой в машине

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Полиция Молчановского района Томской области возбудила против местного жителя дело о незаконной перевозке животных и биоресурсов, внесенных в Красную книгу (часть 1 статьи 258.1 УК). У мужчины изъяли 82 сибирских осетра, общий ущерб государству предварительно оценили более чем в 13 миллионов рублей.

Автор: УМВД по Томской области

Автомобиль 58-летнего мужчины на трассе Томск – Каргала – Колпашево остановили сотрудники ГИБДД, собиравшиеся проверить его документы. Они заметили на заднем сидении машины накрытые пледом мешки и попросили показать, что он везет. Тот пояснил, что в мешках рыба, которую он купил у неизвестных.

Сотрудники ГИБДД вызвали полицейских, которые изъяли у мужчины 82 экземпляра краснокнижного сибирского осетра. Документов на перевозку рыбы у подозреваемого не оказалось. По предварительным подсчетам, ущерб государству оценили в более чем 13 миллионов рублей. 

По делу о незаконном обороте особо ценной рыбы, занесенной в Красную книгу России, мужчине грозит до 4 лет колонии. Расследование дела продолжается.

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