Ущерб — 70 тысяч рублей: житель Томской области незаконно добывал сибирского осетра и стерлядь

Житель села Александровское Томской области, находясь на реке Обь в течение нескольких дней, с помощью лесковой сети вылавливал сибирского осетра и стерлядь. После этого выловленную рыбу он незаконно хранил у себя дома. Возбуждены два уголовных дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Известно, что сотрудникам отделения полиции «Александровское» МО МВД России «Стрежевской» поступила информация, что в одном из домов по улице Заводской в Александровском у местного жителя хранятся водные биологические ресурсы. Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель 1988 года рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли у него один экземпляр сибирского осетра и тринадцать экземпляров рыбы породы «стерлядь». Таким образом, ущерб, причиненный государству, составил около 70 тысяч рублей.

Дознавателями возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных» частью 1 статьи 256 и частью 1 статьи 258.1 УК РФ.