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Новости

Ущерб — 6,5 миллионов рублей: чтобы скрыть следы незаконного проникновения, стрежевчанин устроил поджог в офисе

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Уголовное дело 24-летнего стрежевчанина, который устроил поджог после незаконного проникновения в офис, направлено в Стрежевской городской суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Мужчину будут судить за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога).

Известно, что в августе этого года стрежевчанин проник через открытую форточку в деревянное двухэтажное офисное здание, чтобы похитить материальные ценности. Не обнаружив ничего ценного и решив скрыть следы своего пребывания, он поджег мебель, выпрыгнул из окна и скрылся.

В результате этого собственникам имущества причинен ущерб в размере более 6,5 миллиона рублей. Свою вину мужчина признал в полном объеме.

фото иллюстративное
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