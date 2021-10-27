Ущерб — 2,6 миллиона рублей: житель Томской области незаконно вырубил почти сотню сосен и елей

Житель Томского района незаконно срубил 95 сосен и две ели, причинив этим ущерб государству на сумму более 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Известно, что в дежурную часть районного ОМВД России поступило сообщение из областного департамента лесного хозяйства. В нем сообщалось о незаконной рубке деревьев на территории Тимирязевского лесничества. Участковые уполномоченные полиции выехали на место и установили подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1992 года рождения.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.