Ущерб — 145 тысяч рублей: в Молчановском районе незаконно вырубали березы и осины

Прокуратура Молчановского района и сотрудники Молчановского лесничества в ходе выездной проверки обнаружили незаконную вырубку 60 берез и осин возрастом 80-90 лет в местных эксплуатационных лесах. Ущерб лесному фонду оценивается в 145 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Томской области.

Прокуратура района установила в действиях неустановленных лиц состав преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере). А потому направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование поставлено на контроль в прокуратуре района.