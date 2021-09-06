Ущерб — 143 тысячи рублей: томич на протяжении двух месяцев воровал из подъездов велосипеды

41-летний томич с июня по июль этого года воровал из подъездов жилых домов велосипеды, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Ему утверждено обвинительное заключение, предусмотренное ч. 1 ст. 158 (кража и кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, за эти два месяца мужчина украл девять велосипедов. В большинстве случаев он просто забирал их из подъездов жилых домов, взламывая противоугонные тросы. В одном случае даже был похищен велосипед, который около входной двери оставил курьер по доставке продуктов питания.

Общая сумма причинённого потерпевшим ущерба составила более 143 тысяч рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Томска.