Ущерб — 127 тысяч: житель Томской области спиливал кедры для сбора с них шишек

Следователи МО МВД России «Парабельское» закончили расследование уголовного дела жителя села Парабель, сообщается на сайте УМВД России по Томской области. Известно, что в августе этого года 37-летний мужчина незаконно спиливал кедры на территории Парабельского сельского урочища, чтобы собирать с поваленных деревьев шишки.

В результате этой деятельности государству причинен ущерб на общую сумму более 127 тысяч рублей. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 УК РФ. В настоящее время дело направлено в Парабельский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.