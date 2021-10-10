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Ущерб — 127 тысяч: житель Томской области спиливал кедры для сбора с них шишек

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Следователи МО МВД России «Парабельское» закончили расследование уголовного дела жителя села Парабель, сообщается на сайте УМВД России по Томской области. Известно, что в августе этого года 37-летний мужчина незаконно спиливал кедры на территории Парабельского сельского урочища, чтобы собирать с поваленных деревьев шишки.

В результате этой деятельности государству причинен ущерб на общую сумму более 127 тысяч рублей. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 УК РФ. В настоящее время дело направлено в Парабельский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

Автор:  пресс-служба УМВД России по Томской области
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