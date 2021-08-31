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Ушел из жизни этнограф Владислав Кулемзин

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30 августа на восемьдесят пятом году ушел из жизни известный этнограф, доктор исторических наук Владислав Михайлович Кулемзин. Он вырос в семье учителей. В середине 50-х приехал в Томск. Поступил в Томский инженерно-строительный институт. Учился сначала на инженера, потом на геолога. Но после службы в армии поступил на историко-филологический факультет ТГУ. Со студенческих времен предметом его интереса стала жизнь коренных народов Сибири.

В.М. Кулемзин на берегу реки Кожух

Среди его томских учителей известные историки, археологи, этнографы А.П. БородавкинВ.И. МатющенкоГ.И. Пелих. Защитил дипломную работу “Коренное население бассейна рек  Кии и Чулыма”. После университета ему довелось поработать в разных местах. И на кафедре философии, и грузчиком, и заведующим фотолабораторией. С начала 70-х работал в ТГУ. Преподавал, занимался наукой, ездил в этнографические экспедиции.

Предметом его научных интересов была жизнь коренных народов Сибири. На протяжении нескольких десятков лет он исследовал культуру хантов, которой были посвящены его кандидатская и докторская диссертации, десятки статей и книг. Он любил и понимал хантов, болезненно воспринимал разрушение их традиционного уклада жизни. Он был глубоким и оригинальным ученым, ярким преподавателем, прекрасным рассказчиком. Те, кому посчастливилось общаться с ним знают, что кулемзинские рассказы можно было слушать часами.

ТВ2 приносит соболезнование родным и близким Владислава Михайловича.
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