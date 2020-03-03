Усадьбу Гадаловых в Томске признали памятником регионального значения

Усадьба Гадаловых в Томске признана памятником. В ансамбль городской усадьбы Гадаловых вошли каменные одноэтажные, двухэтажные дома с воротами (пр. Фрунзе, 3, пл. Ново-Соборная, 2), а также каменные двухэтажные службы (ул. Гагарина, 49). Ранее объекты относились к категории выявленных объектов культурного наследия.

По заказу Центра по охране памятников выполнили историко-культурную экспертизу. Эксперт провел библиографические и натурные исследования объекта, в том числе их интерьеров и территории расположения, а также проанализировал материалы о ценности комплекса с точки зрения истории, архитектуры и градостроительства.





«Ансамбль в окружении усадьбы Асташева и торгового дома Кухтериных является ценным элементом городской среды. В его зданиях отражается творчество известных томских архитекторов Нарановича, Лыгина и Хабарова. А мемориальная ценность объекта напрямую связана с периодом жизни купцов Ивана и Иннокентия Гадаловых», — сообщила председатель комитета Елена Перетягина.





Областной комитет по охране объектов культурного наследия подписал приказ о присвоении усадьбе Гадаловых статуса памятника регионального значения. Утверждены границы его территории и предмет охраны.