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Уроженка Томской области выступит на Паралимпийских играх

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В Пекине с 4 по 13 марта пройдут Паралимпийские зимние игры. В соревнованиях примут участие более 700 спортсменов из 50 стран. В состав российской сборной вошел 71 спортсмен, в том числе уроженка Томской области Юлия Михеева.

Автор:  пресс-служба обладминистрации
Автор:  пресс-служба обладминистрации

Юлия Михеева является мастером спорта международного класса по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На Играх-2022 выступит в дисциплине «стоя».

Спортивная карьера нашей землячки началась в 2013 году в селе Кожевниково. Девушка тренировалась в местной детско-юношеской спортивной школе по направлению «Легкая атлетика» у Александра Туренко. Юлия Михеева неоднократно становилась призером и победителем районных, областных и всероссийских соревнований.

В 2015 году на соревнованиях в городе Саранске спортсменка показала высокий результат и была замечена тренером сборной России. С тех пор она входит в состав паралимпийской сборной страны по биатлону и живет в Москве. В 2018 году спортсменка приняла участие в Паралимпийских играх в Пхенчхане и заняла 8 место.

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