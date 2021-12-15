Уроженка Томской области успешно выступает на Кубке мира по биатлону в Канаде

В биатлонных гонках Юлия выиграла серебро в спринте на шесть километров с двумя огневыми рубежами, на которых девушка не промахнулась ни разу. В гонке на 10 километров с четырьмя огневыми рубежами Юлия Михеева также «чисто» отстреляла и заняла третье место. Ранее спортсменка участвовала в спринтерской гонке, где в категории «стоя» заняла третье место.

В канадском Кэнморе завершился первый этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону Международного паралимпийского комитета. В составе сборной России выступила Юлия Михеева, которая родилась и начинала тренироваться в Кожевниковском районе Томской области, сообщает областной департамент физкультуры и спорта.

«В целом, этапом в Канаде довольна, рано говорить о форме, потому что самый главный старт будет в марте 2022 года. Надеюсь, что результат будет расти от гонки к гонке», — прокомментировала выступление сама Юлия Михеева.

Отметим, в январе 2022 года биатлонистка планирует принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Норвегии, а также во втором этапе Кубка мира в Швеции.

В нынешних соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из 15 стран.

Как уточнили в департаменте физкультуры и спорта региона, Юлия Михеева с 2013 года тренировалась в Кожевниковской ДЮСШ под руководством Александра Туренко. В 2015 году Юлия вошла в состав паралимпийской сборной России по биатлону, сейчас она мастер спорта, живет в Москве.