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Уроженка Томской области успешно выступает на Кубке мира по биатлону в Канаде

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В канадском Кэнморе завершился первый этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону Международного паралимпийского комитета. В составе сборной России выступила Юлия Михеева, которая родилась и начинала тренироваться в Кожевниковском районе Томской области, сообщает областной департамент физкультуры и спорта.

В биатлонных гонках Юлия выиграла серебро в спринте на шесть километров с двумя огневыми рубежами, на которых девушка не промахнулась ни разу. В гонке на 10 километров с четырьмя огневыми рубежами Юлия Михеева также «чисто» отстреляла и заняла третье место. Ранее спортсменка участвовала в спринтерской гонке, где в категории «стоя» заняла третье место.

Автор:  www.depms.ru
Автор:  www.depms.ru

«В целом, этапом в Канаде довольна, рано говорить о форме, потому что самый главный старт будет в марте 2022 года. Надеюсь, что результат будет расти от гонки к гонке», — прокомментировала выступление сама Юлия Михеева.

Отметим, в январе 2022 года биатлонистка планирует принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Норвегии, а также во втором этапе Кубка мира в Швеции.

В нынешних соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из 15 стран.

Как уточнили в департаменте физкультуры и спорта региона, Юлия Михеева с 2013 года тренировалась в Кожевниковской ДЮСШ под руководством Александра Туренко. В 2015 году Юлия вошла в состав паралимпийской сборной России по биатлону, сейчас она мастер спорта, живет в Москве.

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