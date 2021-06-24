Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка

Ранее сообщалось, что Виталий Филипченко эмигрировал в США 15 лет назад, где открыл свой бизнес. Бывший томич шел как независимый кандидат и ему нужно было собрать 2250 подписей зарегистрированных избирателей, чтобы попасть в бюллетени. В своей избирательной программе Филипченко говорил, что планирует провести в городе аудит, развить инфраструктуру и решить проблемы школьного образования, а также помогать работающим эмигрантам.

«Я шел как независимый кандидат. Сначала я собрал необходимое число подписей. Мне прислали письмо о том, что я в бюллетене, все в порядке. Затем через две недели мне прислали письмо о том, что мое имя перевели на китайский, потому что много китайцев живет, которые не могут читать по-английски. А еще через неделю прислали письмо о том, что они пересчитали подписи и некоторые из них оказались недействительными», — приводит портал слова Виталия Филипченко.