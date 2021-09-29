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  3. Уроженца Томска задержали за разбойные нападения на банки в Санкт-Петербурге
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Уроженца Томска задержали за разбойные нападения на банки в Санкт-Петербурге

ТВ2 ТВ2

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали уроженца Томска, который подозревается в серии разбойных нападений на банки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, в декабре прошлого и в апреле текущего годов мужчина нападал на офисы банков. Угрожая пистолетом, он требовал кассиров передать ему деньги. Таким образом, в банке на улице Бела Куна он похитил 450 тысяч рублей, а на улице Стачек операционистка отделения успела нажать тревожную кнопку, подозреваемый ушел ни с чем. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Отмечается, что полицейские нашли подозреваемого в арендованной квартире на окраине города и задержали его. В ходе обыска изъяты газовый пистолет, патроны, кастет, медицинские маски, мобильный телефон и другие предметы. В настоящее время в отношении уроженца Томска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.

фото иллюстративное
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