Уровень воды в Томи поднялся на полметра

Региональное МЧС по состоянию на утро вторника, 20 апреля, сообщает о подъеме уровня воды в Томи на полметра за последние сутки. При этом критические отметки по-прежнему не превышены.

«Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 54 сантиметра и составляет 421 сантиметр при опасной отметке в 890. В районе Речвокзала уровень воды в реке вырос на 51 сантиметр и составляет 400 сантиметров при опасной отметке в 750», — говорится в сообщении МЧС.





На Оби в районах Томской области критические отметки также не превышены. Так, у села Никольское в Кривошеинском районе за сутки уровень вырос от 10 до 53 сантиметров к поселку Победа Шегарского района. Кромка ледостава на реке находится недалеко от деревни Астраханцево Кожевниковского района. В МЧС ожидают, что вскоре Объ вскроется в границах Кожевниковского и Шегарского районов.





По данным ведомства, паводковая обстановка в регионе по-прежнему стабильная. Жителей области просят вести себя осторожно у рек и не подходить близко к берегам.





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