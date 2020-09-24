Уровень воды в Байкале поднялся до критической отметки

Как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, о подъеме воды заявил во время заседания министр природных ресурсов региона Алексей Хандархаев. Он сказал, что, по сведениям Бурятского ЦГМС, с 14 сентября уровень воды в озере превысил свою критическую отметку в 457,0 метров. На 22 сентября уровень воды в озере – 457,09 метра по тихоокеанской системе высот.

В правительстве Бурятии прошло заседание республиканской комиссии по ЧС, на котором обсуждался подъем уровня воды в Байкале до критической отметки.

По информации Минприроды Бурятии, вода прибывает примерно на сантиметр в день. Директор Байкальского института природопользования, член-корреспондент РАН Ендон Гармаев считает, что подъем уровня воды негативно отразится на качестве воды в озере в связи с нарушением водообмена в дельте реки Селенга, которая играет большую роль в механизме очищения воды озера.





В ближайшее время Минприроды Бурятии должно подготовить обращение в Межведомственную рабочую группу по регулированию режимов работы Ангаро-Байкальского каскада и Северных ГЭС, чтобы решить вопрос о сбросе расходов воды через Иркутскую ГЭС.





«Более всего нас волнует верхний предел уровня Байкала. За последние 60 лет экосистема устоялась в этих границах, и поднимать его выше недопустимо, — сказал Ендон Гармаев. — Безопасность населения и объектов экономики в нижнем бьефе Иркутского гидроузла, безусловно, важна и необходима, но мы много раз писали и говорили, что, пока нет паводков редкой повторяемости, властям города и Иркутской области нужно провести мероприятия по обеспечению сбросов воды в Ангару до 6 тысяч кубометров в секунду согласно ранее принятым нормам без ущерба экономике и населению».





Также в правительстве сообщили, что на комиссии приняли решение о введении в прибрежных муниципалитетах режима повышенной готовности, а руководству заказников, национальных парков и других особо охраняемых территорий нужно организовать мониторинг за обстановкой для принятия оперативных решений при ухудшении дел.