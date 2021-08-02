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Главная Новости Уровень безработицы в Томской области сокращается
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Уровень безработицы в Томской области сокращается

ТВ2
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3 часа назад

Численность безработных в Томской области сокращается, сообщает пресс-служба администрации Томской области. За 6 месяцев 2021 года в Томской области безработными признаны 15,6 тысячи человек, за этот же период 2020 года — 20,8 тысячи.

Начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных пояснила, что 9,5 тысяч человек в первом полугодии 2021 года нашли работу при содействии органов службы занятости, а в 2020 году за тот же период — всего 3914 человек.

С помощью федерального проекта «Содействие занятости» расширены программы обучения для безработных, женщин с детьми и представителей старшего поколения. К профессиональному обучению по направлению службы занятости приступили 900 человек. Из них 600 завершили обучение, а 146 — трудоустроены.

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