Уроки не по расписанию и отказаться от рассылки в WhatsApp: советы учителям по онлайн-обучению
В Томской области с 6 апреля возобновилось онлайн-обучение в школах, техникумах и вузах. Учиться студенты и школьники будут дистанционно, в электронном формате. Для большинства томских школ, в отличие от университетов, это совершенно новый опыт. Заместитель начальника управления дополнительного образования Института инноватики ТУСУРа Олеся Бабанская рассказала, какие устойчивые ошибочные мнения по поводу электронного обучения до сих пор складываются у родителей и учителей, а также дала практические советы, как эффективно выстроить процесс подготовки учеников в таком формате.
Миф: уроки должны идти в соответствии с расписанием
Нет гарантии, что все 30 детей будут слушать учителя и не отвлекутся от видеоурока на другие вкладки браузера, также могут возникнуть проблемы со связью, и ученики не будут слышать и видеть педагога. Вместо «говорящей головы» в режиме онлайн рекомендую записать на видео объясняемую вами тему урока с решением новых задач, видеофайл передать ученикам для изучения. Онлайн-занятия в режиме реального времени использовать только для консультаций, изучения сложных вопросов, работы с отстающими учениками, но к такому занятию ученики обязаны подготовиться.
Альтернативой онлайн-занятиям в режиме реального времени могут стать готовые видеолекции, которых сейчас очень много представлено в Сети, крупные образовательные проекты на время карантина сделали к ним бесплатный доступ. Но не забывайте, что многие дети привыкают именно к своему учителю, к его подаче материала, объяснениям, поэтому, если у вас нет технической возможности записать свой видеоурок, воспользуйтесь бесплатными, но тщательно проведите их отбор.
Миф: использование для регулярного общения группы в WhatsApp
Многие учителя, устав от бесконечных вопросов в родительских группах, вышли из чатов и продолжают оповещать родителей и учеников через старосту класса или одного из родителей. Но не в данной ситуации! Не забывайте, уважаемые педагоги, что ученики и родители находятся в не меньшем стрессе, чем вы. На плечи родителей сейчас ложится еще больший груз ответственности за обучение детей и помощь им с уроками. Планируйте работу на неделю, составляйте технологическую карту, четкие инструкции по изучению нового материала и выполнению заданий. Группу в WhatsApp используйте только для отправки важных сообщений, а не для регулярного общения и постановки задач, поскольку важная информация в потоке сообщений может просто потеряться и не все ее прочитают.
Миф: рассматривать электронный журнал как площадку для дистанционного обучения
Обучение в таком формате будет считаться самоподготовкой учеников, а не обучением. А если учителя будет принимать выполненные задания в виде фото тетрадей от всех учеников класса, ваш почтовый ящик может быстро переполниться, а некоторые файлы ученики просто не смогут отправить. Используйте электронный журнал по-прежнему – для формулирования домашней работы и выставления оценок. Для организации дистанционного обучения нужна другая площадка. Для быстрого старта лучше всего подойдет Google-диск (или Google-класс), тем более что у большинства есть смартфоны с установленной операционной системой Android и уже наверняка у учителей есть почтовый ящик на gmail.
Ранее сообщалось, что власти Томской области пообещали, что в короткие сроки процесс дистанционного обучения будет отлажен там, где это необходимо.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, губернатор Сергей Жвачкин поручил отдельно отработать механизм обучения в тех школах и населенных пунктах, где нет технической возможности обеспечить образовательный процесс с помощью новых технологий. По данным департамента образования, таких школ в регионе чуть более 20, в каждой из них обучается от пяти до 30 учеников. Главам муниципалитетов губернатор поставил задачу взять под личный контроль организацию образовательного процесса в каждой из этих школ.
«Полноформатное дистанционное обучение — это новая форма работы для абсолютно всех школ во всех регионах России. У нас сегодня практически нет нареканий к дистанционному режиму обучения студентов высшего и профессионального звена образования, а в школах механизм еще предстоит отладить», — приводит пресс-служба слова замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой.
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