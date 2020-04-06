Уроки не по расписанию и отказаться от рассылки в WhatsApp: советы учителям по онлайн-обучению

Новости

В Томской области с 6 апреля возобновилось онлайн-обучение в школах, техникумах и вузах. Учиться студенты и школьники будут дистанционно, в электронном формате. Для большинства томских школ, в отличие от университетов, это совершенно новый опыт. Заместитель начальника управления дополнительного образования Института инноватики ТУСУРа Олеся Бабанская рассказала, какие устойчивые ошибочные мнения по поводу электронного обучения до сих пор складываются у родителей и учителей, а также дала практические советы, как эффективно выстроить процесс подготовки учеников в таком формате.

Фото: предоставлено пресс-службой ТУСУРа

Миф: уроки должны идти в соответствии с расписанием

Нет гарантии, что все 30 детей будут слушать учителя и не отвлекутся от видеоурока на другие вкладки браузера, также могут возникнуть проблемы со связью, и ученики не будут слышать и видеть педагога. Вместо «говорящей головы» в режиме онлайн рекомендую записать на видео объясняемую вами тему урока с решением новых задач, видеофайл передать ученикам для изучения. Онлайн-занятия в режиме реального времени использовать только для консультаций, изучения сложных вопросов, работы с отстающими учениками, но к такому занятию ученики обязаны подготовиться.

Альтернативой онлайн-занятиям в режиме реального времени могут стать готовые видеолекции, которых сейчас очень много представлено в Сети, крупные образовательные проекты на время карантина сделали к ним бесплатный доступ. Но не забывайте, что многие дети привыкают именно к своему учителю, к его подаче материала, объяснениям, поэтому, если у вас нет технической возможности записать свой видеоурок, воспользуйтесь бесплатными, но тщательно проведите их отбор.

Миф: использование для регулярного общения группы в WhatsApp

Многие учителя, устав от бесконечных вопросов в родительских группах, вышли из чатов и продолжают оповещать родителей и учеников через старосту класса или одного из родителей. Но не в данной ситуации! Не забывайте, уважаемые педагоги, что ученики и родители находятся в не меньшем стрессе, чем вы. На плечи родителей сейчас ложится еще больший груз ответственности за обучение детей и помощь им с уроками. Планируйте работу на неделю, составляйте технологическую карту, четкие инструкции по изучению нового материала и выполнению заданий. Группу в WhatsApp используйте только для отправки важных сообщений, а не для регулярного общения и постановки задач, поскольку важная информация в потоке сообщений может просто потеряться и не все ее прочитают.

Миф: рассматривать электронный журнал как площадку для дистанционного обучения

Обучение в таком формате будет считаться самоподготовкой учеников, а не обучением. А если учителя будет принимать выполненные задания в виде фото тетрадей от всех учеников класса, ваш почтовый ящик может быстро переполниться, а некоторые файлы ученики просто не смогут отправить. Используйте электронный журнал по-прежнему – для формулирования домашней работы и выставления оценок. Для организации дистанционного обучения нужна другая площадка. Для быстрого старта лучше всего подойдет Google-диск (или Google-класс), тем более что у большинства есть смартфоны с установленной операционной системой Android и уже наверняка у учителей есть почтовый ящик на gmail.

Фото: предоставлено пресс-службой ТУСУРа