Юриста «Томского пива» Вячеслава Литвина освободили из-под домашнего ареста

Сегодня Верховный Суд РФ при рассмотрении апелляционной жалобы адвокатов Сергея Чубракова, Олега Полозова и общественного защитника Елены Ульяновой на одно из судебных постановлений по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ОАО «Томское пиво» освободил Вячеслава Литвина из-под домашнего ареста. Высшая судебная инстанция не нашла оснований для избрания в отношении Литвина В.О. какой-либо меры пресечения, который до этого по решениям судов Томска 10 месяцев содержался в следственном изоляторе, а затем еще 6 месяцев находился под домашним арестом. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Елена Ульянова.

Адвокат Сергей Чубраков подтвердил ТВ2, что в настоящий момент электронный браслет для домашнего ареста снят с Вячеслава Литвина и он без ограничений может передвигаться по городу. В ближайшее время дело юриста ОАО «Томское пиво» будет передано в суд и рассмотрено по существу.

Напомним, что в ноябре 2020 года Литвин был задержан по подозрению в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По данным СКР, он в 2016 году подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» приобрело земельные участки по заниженной стоимости. Вину Вячеслав Литвин не признает.