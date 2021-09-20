«Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» уходят из Томска

Авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» перестают летать из Томска. Это следует из данных сервиса по поиску билетов на официальных сайтах компании. Правда официальных заявлений об этом авиакомпании пока не делали.

Так, авиакомпания «Аэрофлот» с 1 ноября больше не будет летать в Томск. Вместо «Аэрофлота» полеты по маршруту Москва — Томск — Москва будет осуществлять «Победа». Соответствующие изменения уже внесены в расписание томского аэропорта.

«Уральские авиалинии» перестают летать в Томск с 3 октября. Информацию об уходе авиакомпании нам подтвердили в томском аэропорту.

«Уральские авиалинии», как и «Аэрофлот» приостанавливают свою программу, — сказали в пресс-службе аэропорта. — Будет «Победа» и «Сибирь», они увеличат количество рейсов».