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«Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» уходят из Томска

ТВ2 ТВ2

Авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» перестают летать из Томска. Это следует из данных сервиса по поиску билетов на официальных сайтах компании. Правда официальных заявлений об этом авиакомпании пока не делали.

Так, авиакомпания «Аэрофлот» с 1 ноября больше не будет летать в Томск. Вместо «Аэрофлота» полеты по маршруту Москва — Томск — Москва будет осуществлять «Победа». Соответствующие изменения уже внесены в расписание томского аэропорта.

«Уральские авиалинии» перестают летать в Томск с 3 октября. Информацию об уходе авиакомпании нам подтвердили в томском аэропорту.

«Уральские авиалинии», как и «Аэрофлот» приостанавливают свою программу, — сказали в пресс-службе аэропорта. — Будет «Победа» и «Сибирь», они увеличат количество рейсов».

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