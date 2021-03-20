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20 марта,
2021
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Уральская горно-металлургическая компания перенесет производство в Томск

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует снести в Екатеринбурге завод «Уралкабель», а его производство перенести в Томск и Кольчугино Владимирской области. Об этом сообщает «Коммерсант».

Уральская горно-металлургическая компания перенесет производство в Томск
Фото: https://sibkabel.ru

Производство перенесут на площадки томского «Сибкабеля» и кольчугинского «Электрокабеля». 


«Мы планируем в конце года начать демонтаж здания. Производство сейчас перевозится, но там есть государственные заказы на кабельную продукцию. До конца года они будут выполнены. Переносится на площадку в Томске и на площадку в Кольчугино. Это большие инвестиции — перенести действующее производство. Инвестиции около 2 млрд рублей», — рассказал руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, добавив, что сотрудников «Уралкабеля» будут трудоустраивать в холдинге.


«Сибкабель» — предприятие машиностроительной отрасли России, выпускающее широкий ассортимент продукции электротехнического назначения. Завод открылся в 1941 году в Томске на базе эвакуированных из Москвы заводов «Москабель» и «Электропровод». В 1999 году АО «Сибкабель» вошло в структуру УГМК. В августе 2011 года АО «Сибкабель» вошло в «Холдинг Кабельный Альянс».


Ассортимент продукции завода — это производство различных видов кабелей. Потребителями продукции, выпускаемой в АО «Сибкабель», являются железнодорожные и нефтяные компании, организации горнодобывающей, энергетической и строительной отраслей.  


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