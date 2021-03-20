Уральская горно-металлургическая компания перенесет производство в Томск

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует снести в Екатеринбурге завод «Уралкабель», а его производство перенести в Томск и Кольчугино Владимирской области. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Производство перенесут на площадки томского «Сибкабеля» и кольчугинского «Электрокабеля».





«Мы планируем в конце года начать демонтаж здания. Производство сейчас перевозится, но там есть государственные заказы на кабельную продукцию. До конца года они будут выполнены. Переносится на площадку в Томске и на площадку в Кольчугино. Это большие инвестиции — перенести действующее производство. Инвестиции около 2 млрд рублей», — рассказал руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, добавив, что сотрудников «Уралкабеля» будут трудоустраивать в холдинге.





«Сибкабель» — предприятие машиностроительной отрасли России, выпускающее широкий ассортимент продукции электротехнического назначения. Завод открылся в 1941 году в Томске на базе эвакуированных из Москвы заводов «Москабель» и «Электропровод». В 1999 году АО «Сибкабель» вошло в структуру УГМК. В августе 2011 года АО «Сибкабель» вошло в «Холдинг Кабельный Альянс».





Ассортимент продукции завода — это производство различных видов кабелей. Потребителями продукции, выпускаемой в АО «Сибкабель», являются железнодорожные и нефтяные компании, организации горнодобывающей, энергетической и строительной отраслей.





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