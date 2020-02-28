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28 февраля,
2020
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Новости

Upgrade Пушкинского сквера. Что изменится?

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Центр развития городской среды Томской области представил проект благоустройства Пушкинского сквера, который расположен рядом с ЗАГСом. При рассмотрении проекта сквера на проспекте Ленина в ОНФ осенью 2019 года многие отмечали, что сквер и так неплохо выглядит и в городе есть места, более нуждающиеся в благоустройстве. Однако в ходе рейтингового голосования это общественное пространство оказалось среди тех, на которые будут потрачены федеральные деньги.

Сквер имени А. С. Пушкина до благоустройства
Сквер имени А. С. Пушкина до благоустройства
Фото: Центр развития городской среды

В первоначальном варианте благоустройства Пушкинского сквера предполагалось главный акцент сделать на фотозоне у стены ЗАГСа.

Первый проект благоустройства Пушкинского сквера
Первый проект благоустройства Пушкинского сквера
Фото: Виктория Мучник

Томичам, которые участвовали в обсуждении проектов благоустройства, предложение мэрии не понравилось, и было предложено привлечь к проектированию Сибирский центр дизайна при ТГУ. В конечном итоге к проектированию привлекли Центр развития городской среды, и вот что из этого получилось.

Upgrade Пушкинского сквера. Что изменится?

Архитекторы ЦРГС изучили историю сквера, обсудили концепцию благоустройства с организациями, которые находятся рядом со сквером, и постарались сохранить исторически сложившиеся особенности этого места.

Upgrade Пушкинского сквера. Что изменится?
Upgrade Пушкинского сквера. Что изменится?

Дизайнеры Центра развития городской среды намерены немного подкорректировать геометрию дорожек, проходящих сквозь сквер, добавить лавочек, стилистически перекликающихся с советскими, которые располагались здесь ранее, отшлифовать и установить заново существующий гранитный бордюр, заменить асфальтовое покрытие на плиточное и добавить особенные плитки с металлическими вставками в виде героев сказок Пушкина. Рядом со стеной ЗАГСа планируется создать цветниковую фотозону около ЗАГСа и на месте подпорной стенки.

Upgrade Пушкинского сквера. Что изменится?
Фото: Центр развития городской среды
Upgrade Пушкинского сквера. Что изменится?
Upgrade Пушкинского сквера. Что изменится?
Upgrade Пушкинского сквера. Что изменится?
Upgrade Пушкинского сквера. Что изменится?

Полностью проект благоустройства сквера имени А. С. Пушкина можно посмотреть здесь. Всего на благоустройство общественных пространств в Томске в 2020 году будет направлено почти 210 млн рублей.

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