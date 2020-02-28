Upgrade Пушкинского сквера. Что изменится?

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Центр развития городской среды Томской области представил проект благоустройства Пушкинского сквера, который расположен рядом с ЗАГСом. При рассмотрении проекта сквера на проспекте Ленина в ОНФ осенью 2019 года многие отмечали, что сквер и так неплохо выглядит и в городе есть места, более нуждающиеся в благоустройстве. Однако в ходе рейтингового голосования это общественное пространство оказалось среди тех, на которые будут потрачены федеральные деньги.

Фото: Центр развития городской среды

В первоначальном варианте благоустройства Пушкинского сквера предполагалось главный акцент сделать на фотозоне у стены ЗАГСа.

Фото: Виктория Мучник

Томичам, которые участвовали в обсуждении проектов благоустройства, предложение мэрии не понравилось, и было предложено привлечь к проектированию Сибирский центр дизайна при ТГУ. В конечном итоге к проектированию привлекли Центр развития городской среды, и вот что из этого получилось.

Архитекторы ЦРГС изучили историю сквера, обсудили концепцию благоустройства с организациями, которые находятся рядом со сквером, и постарались сохранить исторически сложившиеся особенности этого места.



Дизайнеры Центра развития городской среды намерены немного подкорректировать геометрию дорожек, проходящих сквозь сквер, добавить лавочек, стилистически перекликающихся с советскими, которые располагались здесь ранее, отшлифовать и установить заново существующий гранитный бордюр, заменить асфальтовое покрытие на плиточное и добавить особенные плитки с металлическими вставками в виде героев сказок Пушкина. Рядом со стеной ЗАГСа планируется создать цветниковую фотозону около ЗАГСа и на месте подпорной стенки.

Фото: Центр развития городской среды