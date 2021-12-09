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Юных томичей приглашают отправиться в прошлое и пройти по следам динозавров

ТВ2 ТВ2

Внимание, в Томск вернулись динозавры и зовут юных томичей за собой в Динопарк в новом формате. 
Новогодний увлекательный квест для всей семьи «По следам динозавров». Это отличная возможность отправиться в прошлое и заглянуть в далекий мир Юрского и Мелового периодов.

Юных исследователей ждет знакомство с ожившими гигантскими ящерами, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, решение занимательных загадок и поиски клада. А самые смелые и любопытные смогут покататься на динозавре, попрыгать на дино-батуте, почувствовать себя юным археологом и провести собственные исторические раскопки.

Количество мест ограничено. Успевайте! Принимаются групповые заявки на квест — от 10 человек.  Детям до трех лет при наличии свидетельства о рождении — вход бесплатный. Билет для детей от трех до десяти лет — 500 рублей. Вход только в сопровождении взрослых. Цена на взрослый билет — 600 рублей.

Адрес: ТРЦ «СМАЙЛsity», вход с улицы Котовского, рядом с магазином «Эльдорадо». «Дино парк» работает с 15:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 19:00 по выходным. Понедельник и вторник — выходные.

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