United Tomsk University: ректор ТГУ о консорциуме вузов и Большом университете

Университеты и власти региона довольны реализацией проекта «Большой университет». По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, главная задача, которую перед собой ставят участники проекта — это быть соразмерным большим вызовам и стать видимыми на мировой карте университетов.

«Мы поняли, что не видны на мировой карте среди 30 тысяч университетов. Если мы хотим быть видимыми – у нас должен быть общий бренд, общая стратегия позиционирования. Порядка 30 групп работают уже три года в интенсивном режиме. Одна из групп посвящена общей истории с позиционированием. Много дискуссий было. У студентов было предложение назваться UTU – United Tomsk University», — рассказал Эдуард Галажинский в рамках пресс-конференции в ТАСС.

Он уточнил, что сейчас томские университеты ведут переговоры с рейтинговыми агентствами, чтобы участвовать в международных рейтингах одним целым.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время выйдет постановление правительства, которое институциализирует нашу кооперацию, и после этого мы проведем нашу работу с рейтинговыми агентствами по поводу подсчета», — уточнил Галажинский.

Сейчас Большой университет объединяет шесть вузов города и все НИИ Томска, при этом их автономия сохраняется. В пятницу, 19 ноября, все участники проекта подпишут хартию Большого университета, которая будет регламентировать основные принципы развития.

«Мы понимаем, что попытки собрать администрации наталкиваются на сопротивление, поэтому мы и искали форму, которая могла бы позволить сохранить своеобразие, но договориться о приоритетах», — отметил Галажинский.

Говоря об уже достигнутых успехах, он привел результаты участия томских вузов в программе «Приоритет 2030». По итогам защиты Минобрнауки РФ выделило гранты от 140 миллионов до миллиарда рублей ТГУ, ТПУ, ТУСУРу и СибГМУ. Общий бюджет развития проекта «Большой университет» составил более 3,5 миллиардов рублей.

«Сейчас у нас учится почти 60 тысяч студентов, задача стоит масштабироваться до 100 тысяч, и мы растем. Только ТГУ за два года прирос на 2 тысячи студентов. Конечно, пандемия ломает планы, мы скорректировали цифру иностранных студентов до 30-35 тысяч, а не 40. Рост численности студентов до 100 тысяч позволит в два раза увеличить численность профессорско-преподавательского состава, чтобы повысить концентрацию на территории как профессоров, так и талантливых студентов», — добавил Галажинский.