United Tomsk Universities: студенты и сотрудники вузов о «Большом университете»

Новости

Проекту «Большой университет» дан старт. Однако пока конкретики мало. Известно, что создается эта структура для продвижения Томска в мировых и научных рейтингах. Предполагается, что юридически все вузы и научные институты сохранят свою автономность.

Обсуждение будущего проекта состоялось в медиацентре «РИА Томск». Его участники — студенты, сотрудники вузов – говорили о возможном позиционирование «Большого университета». Один из первых вопросов: что именно будет представляться на различных конференциях, симпозиумах — отдельные вузы в структуре или томский «Большой университет»? Правда, что такое «Большой университет», пока толком никто не понимает.

Участники круглого стола отмечают, что сейчас разные вузы взаимодействуют мало. Говорят, что часто не знают о мероприятиях, которые проводятся в соседнем вузе, что не следят за новостями коллег.

«Я профорг и могу сказать, что взаимодействие на уровне профсоюзов почти отсутствует. Сейчас изменились председатели, они настроены на вовлечение актива в общие мероприятия и цели», – говорит студентка СибГМУ Софья.

Студенты говорят, что от «Большого университета» ждут доступности, появления новых общих курсов. Студенты хотят улучшить свои навыки в IT, английском языке.

«Я решила пойти на кампусные курсы по программированию. В конце семестра мы делали проект с ребятами с разных факультетов. Там были и физики, и информатики, и математики, мне, как гуманитарию, было необычно с ними работать. Мне понравилась эта междисциплинарность», — приводит пример студентка ФЖ ТГУ Анастасия.

Начальник управления информационной политики ТГУ Юлия Эмер отмечает, что сейчас студенты хотят разного — одни стремятся получить результат, а другие расширить кругозор. Для решения этих задач университетам важно будет проработать навигацию, изменить учебные планы. Однако последние сейчас устроены таким образом, что у студентов зачастую не остается свободного времени, замечает декан журфака Илья Мясников. По его словам, сейчас студенты заняты минимум по восемь часов в день, а еще есть домашние задания и списки литературы, обязательной для изучения.

«Большой университет» должен быть доступен не только российским студентам, но и иностранным. При этом некоторые студенты плохо разговаривают и на русском, и на английском.

«Мы стараемся поддерживать с ними связь. Нет такого, что мы проходим мимо и не знаем, кто эти люди и что они делают. Привлекаем и в научные направления», — говорит студентка ТГАСУ Анна.

Представитель СибгМУ Эва Бурбо отмечает, что главная проблема в том, что в Томске нет инфраструктуры для людей, которые не говорят по-русски.

«Если бы в город приехали 20 студентов из Нидерландов, то что бы мы делали? Бросились всем ФИЯ сопровождать каждого? Им тяжело. Они себя чувствуют отшельниками. Для них искусственно создается удобная среда внутри города: поселили удобно, кого-то приняли. А в сам город мы их не «пустили», — замечает Эва. Она рассказывает, что сами студенты хотели бы больше взаимодействовать друг с другом.

«Но в «Парусе» пропускная система, студенты СибГМУ живут далеко. Общежития ТУСУРа находятся в третьем месте. То есть надо начать с навигации», — говорит Эва Бурбо.

Что еще может объединять вузы? Например, наука.

«На одном из обсуждений мы подумали, что нашей темой может быть то, как сделать экстремальную среду комфортной и удобной для жизни. И в этом плане экстремальная среда в самых разных смыслах, — говорит декан факультета журналистики ТГУ Илья Мясников. — Это и природная, так как человека, который пожил и поучился в Томске, капризы погоды перестают пугать в принципе. Это и экстремальная среда в плане возможностей, так как Томск – город с очень обрезанными возможностями. Но за те годы, что здесь живете, вы поймете, как в таких городах жить. А таких мест, где возможностей нет, в мире намного больше. Есть такие университеты, где людей специально вывозят в пустыню. Если говорить про научное направление, то наши исследования в области материалов, физики, химии, в сфере медицины могут касаться именно экстремальной среды. Как в экстремальной среде оставаться человеком? Как создать комфортное здание в Сибири? Поэтому вопрос может быть про науку, про мир больших возможностей и про то, как здесь оставаться человеком».

Кто будет управлять «Большим университетом», пока не ясно. Схема управления сейчас только обсуждается и разрабатывается. Пока у проекта есть название. Да и то только на английском — United Tomsk Universities.

«Мы пока спорим об Universities. Много их или все-таки один? Но то, что United — это однозначно», — отмечает Юлия Эмер.