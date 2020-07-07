Уничтожение леса в Карегодском заказнике: началась прокурорская проверка

История очень напоминает хорошо известное «дело Шеверды», связанное с санитарными рубками в региональном заказнике Туколонь Иркутской области, которое как раз сейчас рассматривается в Кировском районном суде города Иркутска,— пишет на Лесном форуме Алексей Ярошенко. — В обоих случаях назначение и проведение сплошных санрубок формально связано с повреждением и гибелью лесов в результате низовых пожаров прошлых лет - но в рубку отведены относительно слабо поврежденные огнем и в целом вполне жизнеспособные участки леса, а обширные горельники так и остались нетронутыми. В обоих случаях есть признаки тесной связи между организаторами и исполнителями рубок, и выдавливания из государственных органов тех, кто пытается противостоять беспределу и сохранять леса заказников. Главная разница в том, что в связи с санрубками в иркутском заказнике Туколонь уголовное дело в отношении четырех человек (бывшего министра лесного комплекса Иркутской области С.В.Шеверды, бывшего врио руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области А.В.Туги, бывшего инженера-лесопатолога А.Г.Владимирова и бывшего директора лесхоза Г.Н.Рыкова) уже рассматривается судом, а Шеверда уже больше года находится под арестом - а история с рубками в томском Карегодском заказнике только начинается. Правда, бывший руководитель Департамента лесного хозяйства Томской области М.В.Малькевич, который утверждал часть актов лесопатологического обследования по Карегодскому заказнику, тоже арестован уже больше года назад - но по другому делу (кстати, его дело тоже рассматривает Кировский райсуд - только в Томске).

Руководитель лесного отдела Гринписа в России считает, что пожарная опасность в результате таких рубок только увеличится. «Теперь гари, распадающиеся горельники и санрубки представляют собой единую открытую территорию, хорошо продуваемую ветром, быстро и однородно просыхающую при жаркой и сухой погоде. При этом количество сухих горючих материалов никак не изменилось - поскольку гари и горельники не трогали, а срубили лишь участки наименее поврежденного леса», пишет Ярошенко. И это при том, что все еще хорошо помнят пожарную катастрофу 2019 года, когда лес горел на территории в миллион гектаров . Лесных пожаров и в этом году во много раз больше, чем бывало в начале июля в прошлые годы.

Алексей Ярошенко считает, что томская история показывает основные проблемы, связанные с проведением санитарных рубок при нынешнем лесном законодательстве и при нынешнем состоянии системы государственного управления лесами:



во-первых, фактически санрубки представляют собой не столько средство защиты лесов от вредителей и болезней, сколько способ обхождения разнообразных запретов и ограничений на промышленную заготовку древесины в различных категориях защитных лесов и особо охраняемых природных территорий;



во-вторых, при назначении и проведении санрубок фактически никак не учитывается целевое назначение лесов, в том числе на особо охраняемых природных территориях - даже там, где ценные природные территории и объекты формально находятся под охраной закона, древесина заготавливается точно так же, как в обычных эксплуатационных лесах;



в-третьих, проведение санитарных рубок может не только не снижать пожарную и санитарную безопасность в лесах, но и повышать ее - например, как в томском случае, за счет формирования более крупных открытых пространств, сильнее продуваемых и равномерно просыхающих, при этом сильно захламленных мертвой сухой древесиной;



в-четвертых, санрубки - это выгодный лесной безнес "для своих", и чтобы этим "своим" никто не мешал, добросовестные и деятельные сотрудники государственных природоохранных служб разными способами выдавливаются и изгоняются с работы.





Гринпис в связи с этими рубками, основываясь на репортаже ТВ2, направит обращение в органы прокуратуры с просьбой о проведении тщательного расследования этой ситуации, и принятия предусмотренных действующим законодательством мер. «Очевидно, что как и в случае с иркутскими санрубками в заказнике Туколонь, тут требуется вмешательство федеральных надзорных органов - на уровне региона проблемы таких рубок в заказниках, как правило, не решаются», — считает Алексей Ярошенко.