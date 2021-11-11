УМВД: в Томске пассажир с ножом напал на водителя такси

22-летнего жителя Северска задержали сотрудники полиции за нападение на таксиста. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По информации ведомства, ночью таксист в мобильном приложении получил заказ на поездку из Томска в город Северск. Так как Северск — закрытый город, водитель в самом начале предупредил клиента, что сможет довезти его только до КПП. Мужчина с такими требованиями согласился.

«Однако в пути следования клиент стал требовать завершения поездки именно в закрытом городе. Недовольный пассажир начал конфликтовать, а потом и вовсе достал из кармана своей одежды предмет, похожий на нож, и потребовал от водителя отдать всю выручку. Потерпевший остановил автомобиль и выбежал на улицу, а злоумышленник, забрав 1500 рублей, спешно покинул место происшествия», — сообщает региональное УМВД.

Сотрудники уголовного розыска в течение суток установили и задержали подозреваемого. Свою вину о признал. При личном досмотре у него изъяли связку с ключами, на которой висело и орудие совершения преступления.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Суд заключил его под стражу. Причиненный таксисту ущерб возмещен в полном объеме.